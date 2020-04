Genk komt met bijzonder goed nieuws: "Fout is terecht aangepast, opnieuw kampioen!"

Het was vorige week hommeles na een beslissing van het Sportcomité, maar ondertussen is de beslissing wel degelijk genomen.

Zowel Standard als KRC Genk leken nog aanspraak te kunnen en mogen maken op de titel bij de U18 in ons land.

En dat is belangrijk, want de kampioen daarvan mag naar de Youth League. Ondertussen is duidelijk geworden dat Genk wel degelijk de kampioen is.

Terechte aanpassing

"We ontvingen van de KBVB de bevestiging van onze titel U18. De fout in het doelsaldo werd terecht aangepast. Met één match minder maar met gelijke punten nl. 45 komen wij op de eerste plaats omwille van het doelsaldo van +39 en staat Standard met +35 op plaats 2."

"De tweede opeenvolgende deelname aan de Youth League is dus een feit! Proficiat voor de spelers en staf die dit samen realiseerden!", aldus Genk op zijn webstek.