Charleroi speurt naar aanvallende versterking en komt terecht bij opvallende verschijning: twee meter lange spits uit 2. Bundesliga

Sporting Charleroi heeft een aanvallende versterking voor volgend seizoen op het oog. Eentje, of beter een, die actief is in de Duitse tweede klasse.

Dit seizoen kon Charleroi rekenen op de goals van Kaveh Rezaei. De Iraanse spits had een flink aandeel in het topseizoen van de Carolo's, maar hij keert deze zomer terug naar Club Brugge. De club moet dus op zoek naar vervanging.

In hun zoektocht naar een nieuwe spits is RCSC volgens Sport Bild terecht gekomen bij Henk Veerman. De Nederlandse spits is sinds twee seizoenen actief bij St. Pauli in de Duitse 2. Bundesliga. Daarvoor kwam hij 3,5 seizoenen uit voor Heerenveen.

Dit seizoen miste hij het seizoensbegin met een blessure, maar het vervolg was veelbelovend. De twee meter lange aanvaller was goed voor acht goals en één assist in 13 matchen. Hij ligt nog tot 2021 onder contract bij de club.