Ontdekker van Fellaini wil bij nieuwe werkgever platform bieden voor lokale en Brusselse jeugd: "Vergeet niet dat Hazard van bij ons komt"

Tubize heeft een nieuwe coach voor volgend seizoen beet: Khalid Karama. De 58-jarige Marokkaanse Belg heeft een duidelijke visie.

Woensdag werd hij voorgesteld bij Tubeke als de nieuwe T1. In een ver verleden was hij bij Charleroi aan de slag. Hij noemt zichzelf de ontdekker van Marouane Fellaini. De middenvelder werd door Standard weggeplukt bij de Carolo's en de rest is geschiedenis.

In een gesprek met onze redactie stelde Karama zijn toekomstplannen met Tubize voor: opnieuw de kaart van de jeugd en het opleidingscentrum trekken. "We moeten vertrouwen op onze eigen kweekvijver: op de Brusselse en lokale jeugd. Dat is mijn absolute prioriteit", legde Karama uit. "Vergeet niet dat Eden Hazard van bij ons komt...", voegde hij er nog aan toe.