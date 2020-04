Is een half jaartje Dortmund genoeg? Spanjaarden zien Haaland al bij andere topclub

Erling Haaland heeft in minder dan een half seizoen bewezen dat hij de top best aankan. Het Noorse wonderkind scoorde aan de lopende band bij Borussia Dortmund en dus staan de rest van de kapitaalkrachtige topclubs al te drummen. Maar volgens het Spaanse AS heeft er eentje een streepje voor.

Volgens AS heeft Martin Odegaard al zijn invloed bij zijn ploegmaat bij de nationale ploeg gebruikt om hem richting Real Madrid te duwen. Beide besturen van Dortmund en Real kunnen het ook goed met elkaar vinden en Mino Raiola, zijn makelaar, zou graag weer een speler bij de Koninklijke hebben. “De sterren staan op één lijn”, klinkt het al. Of Dortmund hem snel zal willen laten gaan is een andere vraag. Met Haaland erbij kunnen ze zo goed als zeker een gooi doen naar de Bundesliga-titel.





