Bij Genk kon hij zijn stempel niet zetten, maar... 'Lazio wil miljoenen ophoesten voor Hagi'

Gaat de kassa binnenkort nog eens rinkelen bij KRC Genk? Ianis Hagi lijkt definitief op weg naar de uitgang. Het is niet Rangers FC, maar een Italiaanse topclub die de Roemeen wil komen ophalen.

Het Laatste Nieuws laat weten dat SS Lazio zich gemeld heeft voor Ianis Hagi. De Romeinen hebben tot tien miljoen euro veil voor de Roemeen.

En dat is enigszins opvallend. KRC Genk betaalde in het tussenseizoen vier miljoen euro voor de aanvallend ingestelde middenvelder. Hij kon zijn stempel in Limburg nooit drukken.

Het is pas na zijn uitleenbeurt aan Rangers FC dat hij eindelijk vlagen van zijn talent liet zien. Toch wil de Schotse topclub de aankoopoptie niet lichten. Vijf miljoen euro is simpelweg te veel.

Jackpot?

Daar denkt men in de Laars blijkbaar anders over. Lazio hoopt Hagi voor zes à zeven miljoen euro aan te trekken, maar binnenskamers is er al beslist dat de Italianen tot tien miljoen euro willen gaan.