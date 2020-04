Uitstel van EK niet optimaal voor de 'oude' defensie van de Rode Duivels volgens Timmy Simons: "Je weet nooit wat er op een jaar tijd gebeurt"

Timmy Simons maakte de donkere, moeilijke jaren van de Rode Duivels mee, maar de voormalige verdediger van Club Brugge, PSV en Nürnberg zag ook hoe de 'Gouden Generatie' destijds ontkiemde.

De toekomstige assistent van Francky Dury liet zich uit over het uitstel van EK naar de zomer van 2021 en de verdediging die dan weer een jaartje ouder zal zijn. " Je weet niet wat er in dat jaar gebeurt. Er zal toch niet veel mogen gebeuren, want ze worden er niet jonger op", zei Timmy Simons, die Rode Duivel was van 2001 tot 2016, bij Sporza.

Kansen groter in 2020

Toch maakt het Club Brugge-icoon zich niet al te veel zorgen. "Als ze allemaal fit zijn, hebben we nog altijd een van de beste defensies van Europa en van de wereld. Alleen heb je blessures niet altijd in de hand, kijk maar naar Hazard bijvoorbeeld. De kansen van de Belgen waren in 2020 groter geweest dan in 2021, maar als ze fit blijven ziet het er toch ook heel goed uit", besloot hij.

Dit zijn straks de leeftijden van onze huidige defensie: Vertonghen (34), Alderweireld (32), Kompany (35) en Vermaelen (35).