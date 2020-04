Yannick Ferrera kon ook naar twee Belgische clubs voor dat hij aan zijn avontuur begon in Saoedi-Arabië: "Daar voelde ik het echt niet"

Yannick Ferrera kwam aan het begin van het seizoen aan in Saoedi-Arabië en hij hoopt het avontuur daar ook verder te zetten na het huidige seizoen. De trainer is daar namelijk zeer gelukkig.

Het was in oktober 2019 dat Yannick Ferrera, die bijna een jaar zonder club zat na zijn avontuur bij Waasland-Beveren, een contract tekende bij Al-Fateh. Toch had hij met twee Belgische clubs gesproken voor hij naar Saoedi-Arabië vertrok: "In Roeselare voelde ik het echt niet," zei hij tegen Het Nieuwsblad. "Toen ze wilden dat ik zou tekenen, waren er 12 spelers aan het einde van hun contract," voegde hij eraan toe.

En toen Cercle Brugge met een voorstel op de proppen kwam, was het al te laat. "Ik had de mensen uit Monaco aan de lijn, maar tegen die tijd had ik al een akkoord met de president van Al-Fateh," bevestigde de ex-trainer van Standard en STVV.

En wat er ook gebeurt, Yannick Ferrera heeft geen spijt van zijn keuze. "Ik voel me hier erg op mijn gemak en ik wil graag blijven als de crisis voorbij is," zegt de coach. Zijn contract loopt op 30 juni af.