Boze Totti zou been laten afhakken voor AS Roma, maar... "Zolang de situatie zo blijft, zet ik er geen voet meer binnen"

Als je over een clubicoon spreekt: groter dan Francesco Totti worden ze niet. De aanvaller speelde heel zijn carrière voor de Romeinen, maar ging er na zijn carrière met slaande ruzie weg als directeur. Een carrière die volgens hem zelfs te vroeg werd afgebroken door de clubleiding.

"Ik wilde helemaal niet stoppen', zegt hij in een Instagram-gesprek met Luca Toni. "Ik voelde me lichamelijk goed, dus waarom zou ik? Ik zou het prima hebben gevonden om deel uit de maken van de kleedkamer en de trainer te helpen op moeilijke momenten, om mijn ervaring aan de jongere spelers over te dragen. Bovendien kwam het stadion nog altijd tot leven, elke keer als ik als invaller het veld in kwam. Die sfeer hielp iedereen bij de club."

Maar hij kreeg geen nieuw contract en werd zo dus gedwongen om op pensioen te gaan. "Ik wilde mijn tijd bij Roma niet verpesten, dus het was beter om te stoppen in plaats van ergens anders nog een jaar door te gaan", noteerde VI. "Maar ik zag tijdens de trainingen dat ik nog steeds veel te bieden had en dat ik voor niemand onder hoefde te doen. Natuurlijk komt er aan alles een einde, maar het probleem was dat sommige mensen me wilden doen geloven dat het mijn beslissing was en me aan de kant schoven."

Soms zit in de auto en kan ik wel janken, dat ik na dertig jaar geen stap meer naar binnen zet

De club draagt hij voor altijd in zijn hart, maar... "Ik zou een been laten afhakken voor Roma. Zolang de situatie zo blijft (lees: zolang clubeigenaar James Pallotta en zijn vertrouwelingen er zitten, nvdr.), zet ik geen voet meer op Trigoria."

Zelfs niet om zijn zoon op training af te zetten. "Ik blijf altijd buiten de poort. Soms zit in de auto en kan ik wel janken, dat ik na dertig jaar geen stap meer naar binnen zet. Ik heb nog goede vrienden die naar buiten komen om hallo te zeggen. En mijn zoon vraagt soms om naar hem te komen kijken, maar ik kan het niet. Dat zou mijn hart niet verdragen."