BREAKING: Roberto Martinez komt met goed nieuws over Rode Duivel én laat zich uit over zijn eigen toekomst

Roberto Martinez is momenteel in zelfisolatie in Manchester, maar hij blijft ondertussen wel contact houden met diverse Rode Duivels. Hij heeft goed nieuws te melden én sprak ook over zijn eigen toekomst.

Martinez had goed nieuws over Eden Hazard: "Hij is goed aan het herstellen, hij heeft geen complicaties, de operatie ging heel goed en hij kan eerstdaags opnieuw beginnen lopen", aldus de bondscoach tegen VTM. "We weten dat hij sterker zal terugkeren, we hebben geluk dat zijn operatie heeft kunnen plaatsvinden vlak voor deze uitbraak van het coronavirus." Eigen toekomst Ondertussen is er nog steeds onduidelijkheid over de toekomst van Martinez zelf, met oog op het EK 2020 dat een jaar werd verplaatst: "ik kijk niet weg van het feit dat mijn contract op 30 juni afloopt, maar ik zal de toekomst van het Belgisch voetbal en de Rode duivels blijven garanderen voor de volgende toernooien." "Op dit moment liggen de onderhandelingen stil en 30 juni komt dichterbij, dat klopt. Daarop ligt de focus op dit moment niet", besloot de bondscoach.