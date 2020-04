Na interesse van Chelsea, Real, Manchester United, PSG, ... : 'Verrassende club doet grote move en wil loon Rode Duivel verdubbelen'

Het zouden wel eens héél erg interessante transfergesprekken kunnen worden deze zomer, want de transfermarkt is door het coronavirus uiteraard ook aangetast. Een Rode Duivel heeft alvast héél wat opties.

Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? Elke zomer zijn er ferme geruchten, meestal blijft hij alsnog bij Napoli. Maar de onderhandelingen staan daar (voorlopig) on hold en in de Italiaanse media zijn ze duidelijk: Mertens zal vertrekken.

Acht miljoen euro per jaar

Rest de vraag: waarheen? Internazionale werd genoemd in de Serie A, ondertussen werden ook PSG, Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Atlético Madrid en tal van andere clubs genoemd.

Maar nu roert ook AS Monaco zich. Volgens Onze Mondial zou hij in het prinsdom liefst acht miljoen euro per jaar kunnen verdienen, het dubbele van wat hij nu vangt in Napels.