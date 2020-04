BREAKING: Het doek valt over Lokeren, Waaslanders failliet verklaard

Een zwarte pagina in de geschiedenis van Sporting Lokeren. De Wase club is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. De club zocht naar nieuwe investeerders, maar dat was tevergeefs zo liet voorzitter Louis De Vries eerder op de dag al verstaan.

Enkele weken geleden kon Lokeren het faillissement nog vermijden omdat de rechtbank van Dendermonde de zaak had uitgesteld door de coronacrisis. Het clubbestuur had met andere woorden nog wat extra tijd gekregen om nieuwe investeerders te zoeken, maar vond uiteindelijk geen vers kapitaal. Ondertussen zijn er al twee curatoren aangesteld die het faillissement in goede banen moeten leiden, weet Het Laatste Nieuws. Het faillissement was onafwendbaar en maandagochtend werd een select groepje al ingelicht door voorzitter Louis De Vries. Verder heeft de vzw van Lokeren al gesprekken aangeknoopt met het nabij gelegen VW Hamme -volgend jaar in Derde Klasse Amateur- om samen te gaan, zodat er een oplossing wordt gevonden voor de jeugdspelers en er volgend jaar misschien toch nog nationaal voetbal is op Daknam.