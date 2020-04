Gitzwarte dag: Lokeren-voorzitter Louis De Vries gooit de handdoek in de ring: geen nieuw geld, faillissement straks definitief

Een gitzwarte dag voor Sporting Lokeren gaat het worden. Voorzitter Louis De Vries heeft een deel van de fans laten weten dat hij geen nieuw geld gevonden heeft om het licentiedossier voor het BAS te verdedigen en dat hij zich straks zal neerleggen bij de uitspraak van de Handelsrechtbank...

Deze namiddag komt de zaak voor de Handelsrechtbank, maar Lokeren heeft geen nieuwe elementen aan te voeren ter zijner verdediging en werpt dus de handdoek. Er zijn geen nieuwe investeerders gevonden, er is geen nieuw geld om de schulden te betalen. De Handelsrechtbank heeft dan ook geen andere keuze dan het faillissement uit te spreken.

"Tot mijn enorme spijt en groot verdriet moet ik u melden dat, ondanks alle inspanningen tot en met gisteren, wij er niet in geslaagd zijn tijdig de nodige investeerders aan te trekken om de deadlines voor het beroep bij het BAS te halen om de continuïteit van de club te verzekeren", klinkt het bij De Vries.

"Na een grondige evaluatie hebben wij moeten besluiten dat onze advocaat zich zal neerleggen bij de beslissing over de zaak die heden voor de handelsrechtbank wordt ingeleid."U zal begrijpen dat ik op dit ogenblik zowel emotioneel, maatschappelijk als persoonlijk te diep in de put zit om persoonlijk te reageren."

Dat zat er al langer aan te komen. Voorzitter De Vries bleef zeggen dat er misschien nog iets kon gebeuren, maar de achterban had de hoop daarop al lang opgegeven. Er werden andere oplossingen gezocht, maar een fusie met Zelzate werd opgeblazen.

Nu is er met VW Hamme nog een mogelijke piste, maar in ieder geval zal het dossier voor het BAS verdedigen ook niet meer nodig zijn. Lokeren, dat toch één van de traditieclubs was in het Belgisch voetbal, verdwijnt uit het profvoetbal. En of we ze ooit nog gaan terugzien...