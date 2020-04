Talenten die deze zomer een transfer kunnen maken: Engelse topclubs jagen op Jadon Sancho

Deze week bekijken we elke dag een toptalent die deze zomer een mooie transfer kan maken. Vandaag is het de beurt aan Jadon Sancho. De flankaanvaller van Dortmund staat in de serieuze belangstelling van enkele Engelse topclubs.

De twee clubs die om de handtekening van Jadon Sancho strijden, zijn Manchester United en Chelsea. De laatste weken wordt vooral Manchester United genoemd. De Engelse topclub zou al maanden met Sancho aan het praten zijn en er zou ook sprake zijn van een mondeling akkoord. Toch is Chelsea nog niet afgeschreven. Sancho was vroeger namelijk een grote fan van de Blues en zijn vader zou de flankaanvaller toch het liefst bij Chelsea aan het werk zien. Ook de persoonlijke voorkeur van Sancho zou uitgaan naar de club uit Londen. Maar het is nog niet zeker of Sancho zou vertrekken, want zijn huidige club, Borussia Dortmund, stelt alles in het werk om de Engelse sensatie toch bij de club te houden. Zo zouden ze het salaris van het goudhaantje bijna willen verdubbelen van 6 miljoen naar 10 miljoen per jaar.