Antwerp-icoon stelt zich vragen bij de wens van de club om nog verder te spelen en pleit voor duidelijkheid: "Zeker voor OHL, Beerschot én Westerlo. De promoverende clubs"

België wou als eerste land een punt achter de competitie zetten en werd daarin gesteund door bijna alle clubs. Antwerp is een van de weinigen die het kampioenschap nog wil verderzetten.

En daar heeft Patrick Goots toch vragen bij. "En hoe gaan ze dat dan doen? De spelers met mondmaskers en zonder fans in het stadion", vroeg het clubicoon van de Great Old zich af in Gazet van Antwerpen.

Goots denkt dat het nu beter is voor de clubs om zich bij de situatie neer te leggen en, zoals de Pro League het adviseerde, aan volgend seizoen te denken. "Nu nog proberen verder te gaan komt krampachtig en onrealistisch over."

Westerlo naar 1A?

Verder hoopt hij dat er straks zo snel mogelijk duidelijkheid is voor de clubs. "Zeker voor de promoverende clubs. Het zou me niet verbazen als OHL, Beerschot én Westerlo volgend seizoen in 1A staan. Ze zijn met alles in orde en verdienen die duidelijkheid."