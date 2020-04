Talenten die deze zomer een transfer kunnen maken: vertrekt aanvaller van Real Madrid na rotseizoen naar Italië?

Deze week bekijken we elke dag een toptalent die deze zomer een mooie transfer kan maken. Vandaag is het de beurt aan Luka Jovic. De Serviër kan rekenen op interesse van Napoli.

Luka Jovic werd vorige zomer voor heel wat geld overgenomen van Eintracht Frankfurt, maar de 22-jarige Serviër heeft niet kunnen overtuigen in Madrid. Jovic is zelf ook niet tevreden bij Real Madrid en hij zou het enkele weken geleden helemaal verkorven hebben nadat hij de lockdownregels niet volgde.

Volgens The Daily Mail zou Napoli hem een uitweg kunnen bieden. Ook Real Madrid heeft wel oren naar een transfer, want via Jovic hopen ze de transfersom van Fabian Ruiz te kunnen verlagen. Fabian is een spaanse centrale middenvelder en is dit seizoen één van de sterkhouders van Napoli. De Spanjaard zou 70 miljoen euro kosten.

Foto: Fabian Ruiz

Maar Napoli is niet de enige club met interesse voor Jovic. Zo zou ook Frank Lampard wel iets zien in de jonge Serviër. Chelsea zou zelfs 50 miljoen over hebben voor de aanvaller. Jovic zit dit seizoen aan 2 doelpunten en 2 assists in 24 wedstrijden. Vorig seizoen deed hij het een pak beter met 27 doelpunten in 46 matchen bij Eintracht Frankfurt.