Topspits denkt er niet aan om geld te geven tegen coronabestrijding: "Ik doe wat ik wil"

Emmanuel Adebayor is geen onbesproken figuur in het voetbal. De Togolese spits zit ondertussen terug in zijn thuisland en geniet van zijn rijkdom, maar is niet bereid om er iets van te delen om de bestrijding van het coronavirus te helpen.

"Aan degenen die vragen of ik geld doneer, het antwoord is simpel: nee, ik doneer niets", reageert Adebayor in een Facebook-live met de Spaanse krant Marca. "Ik doe wat ik wil, eet wat ik wil en als er mensen me bekritiseren, is dat maar zo".

Adebayor heeft in zijn carrière voor onder andere Real Madrid, Arsenal, Tottenham en Manchster City gespeeld. Voor het coronavirus uitbrak, stond Adebayor onder contract in Paraguay. Om terug te keren naar Togo, nam Adebayor heel wat tussenstops, iets wat ze hem in Togo niet in dank afnemen. "Ik heb het virus niet binnengebracht, wat ze ook denken. Maar zo gaat het nu eenmaal in het land, het is gewoon ongelukkig", concludeert hij.