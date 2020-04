Geen VAR meer in CL en EL, de reden is tegelijkertijd even logisch als belachelijk

Dat de UEFA de Europese clubcompetities absoluut nog wilt uitspelen dit seizoen, is geen geheim. Eind augustus zouden de finales van de Champions League en Europa League gepland staan, maar wel zonder VAR.

Meer zelfs, dit seizoen zal de VAR bij geenenkele wedstrijd aanwezig zijn op het Europese toneel. Een logische keuze vindt de UEFA, want "het is inherent aan hun job dat ze om minder dan anderhalve meter moeten samenzitten en wisselende contacten hebben". Maar dan wordt er niet stilgestaan bij de voetballers op het veld, die constant met elkaar in contact komen en onmogelijk op anderhalve meter afstand kunnen blijven.

Opvolger voor Liverpool

De Champions League-campagne van dit seizoen werd stopgezet halverwege de returns van de achtste finales. Net laat genoeg voor een serieuze verrassing want titelverdediger Liverpool werd utigeschakeld door Atletico Madrid. De laureaat van vorig jaar én finalist van twee jaar geleden zou zichzelf niet opvolgen, maar wie dat wel wordt (en of er wel een komt dit seizoen) is nog koffiedik kijken.