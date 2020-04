Staat sterkhouder van Chelsea voor een zeer verrassende transfer?

Na Eden Hazard vorig seizoen zou Chelsea dit seizoen opnieuw een sterkhouder kunnen verliezen. Willian zou namelijk kunnen vertrekken en hij kan op interesse rekenen van... Liverpool.

Het is opvallend, want de aanvalslinie van Liverpool is misschien wel één van de sterkste voorlinies ter wereld. Toch zou Klopp wel iets zien in Willian. De Braziliaan is al 31 jaar oud, maar toch is hij nog steeds één van de sterkhouders bij Chelsea.

Willian zit al 7 jaar bij de Blues en daarin won hij de Premier League(2x), de League Cup, de FA Cup en de Europa League. Hij speelde al meer dan 300 wedstrijden voor Chelsea. Op het einde van dit seizoen is hij einde contract en de flankaanvaller zou dus transfervrij naar Liverpool kunnen trekken. Eerder toonde ook FC Barcelona al interesse.