'Eleven Sports wil inzetten op totaal nieuwe beleving en gaat rond de tafel zitten met alle profclubs'

Eleven Sports heeft de uitzendrechten voor de wedstrijden in de Jupiler Pro League voor de komende seizoenen in handen. En de sportzender wil inzetten op enkele nieuwtjes.

Eleven Sports wil de voetbalbeleving in België op een andere manier gaan invullen. Het was eerder al duidelijk dat sociale media een grotere rol zal spelen in het verhaal. Al zal de voetbalfan natuurlijk nog steeds de wedstrijden op televisie kunnen volgen.

Het Nieuwsblad weet dat Eleven Sports niet van plan is om individuele contracten af te sluiten met bepaalde clubs. Telenet en Proximus deden dat wel. KV Mechelen en RSC Anderlecht zijn daar mooie voorbeelden van.

Reportages op maat van de fans

De nieuwe rechtenhouder is van plan om met alle profclubs rond de tafel te gaan zitten. Eleven Sports wil namelijk een nauwe samenwerking met alle clubs om op die manier reportages tot bij de fans te brengen.