Standard heeft eindelijk een akkoord, spelers gaan inleveren naargelang contract

Standard heeft (eindelijk) een collectief akkoord gesloten met de spelers over een salarisvermindering. Het was Zinho Vanheusden die aan het touwtje getrokken heeft.

Nochtans was Zinho Vanheusden één van de spelers die het voorstel van Standard om loon in te leveren had geweigerd. De aanvoerder van de Rouches vond de manier van communiceren niet kunnen.

En hij had gelijk. Standard stuurde de voltallige spelersgroep een mailtje met de keuze: loon inleveren of terugvallen op technische werkloosheid. Punt, einde verhaal. En dat was niet naar de zin van de sterkhouders.

Bijdrage op basis van contract

Het Laatste Nieuws laat weten dat er nu toch een akkoord is waar iedereen zich in kan vinden. De grootverdieners dragen extra bij, de jongens met een kleiner contract geven wat ze kunnen. En zo poetst de Luikse topclub zijn blazoen toch een beetje op.