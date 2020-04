"Alles was somber, ik bekeek alles door een zwarte bril": Andres Iniesta ging door een zware depressie in 2009

In een documentaire over Andres Iniesta -Andres Iniesta: onverwachte held- werden de donkere hoofdstukken uit de carrière van de gewezen Barcelona-middenvelder niet achterwege gelaten.

We kennen Andres Iniesta allemaal als een geniale middenvelder die zijn klasse liet zien bij Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. Toch had hij het in 2009, na een eindzege in de Champions League nota bene, bijzonder moeilijk.

"De dagen gingen voorbij en ik werd gewaar dat mijn situatie er niet beter op werd. Ik voelde me slecht en ik was mezelf niet. Alles was somber en ik bekeek alles door een zwarte bril", legde Iniesta, nu een ploegmaat van Thomas Vermaelen bij Vissel Kobe, uit.

De reden voor die duistere periode was het overlijden van zijn goede vriend en voetballer Dani Jarque (Espanyol) door een hartstilstand. "Toen ik het nieuws vernam was het alsof ik een vuistslag in mijn gezicht kreeg. Een slag die me KO mepte en me erg diep deed vallen."