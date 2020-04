Rode Duivel verschijnt aan de zijde van Xhaka en Kepa in een opmerkelijk en negatief lijstje

Een Rode Duivel maakt deel uit van het elftal 'minst efficiënte' spelers in de Premier League, volgens de statistieken van WhoScored.

Toby Alderweireld heeft er niet zijn beste seizoen opzitten bij Tottenham. Vooral in het begin van het seizoen waren er twijfels over de centrale verdediger en viel hij soms naast de basiself. Onder José Mourinho knokte hij zich terug in de ploeg en verlengde hij zijn contract.

Statistieken bevestigen dat 'minder seizoen' van de Rode Duivel. Met 48% gewonnen luchtduels in de competitie kan hij het slechtste rapport van alle verdediger voorleggen. Op persoonlijk vlak is het ook zijn slechtste rapport sinds 2009 berekende WhoScored.

In dat 'minst efficiënte' elftal krijgt Alderweireld het gezelschap van Chelsea-doelman Kepa, die het laagste ratio saves/doelpogingen kan voorleggen, en Daniel James kende het minste succes als dribbelaar. Bij Xhaka leverde bijna elke tackle dan weer een overtreding in het nadeel op...