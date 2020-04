Hoop (en onduidelijkheid) doet leven: minstens zes 1B- of amateurclubs kunnen blijven dromen van 1A

Door de licentieperikelen bij de profclubs en de onduidelijkheid over het competitieformat van volgend jaar kunnen zes clubs die momenteel in 1B en zelfs lager uitkomen hoop blijven koesteren om volgend jaar op het hoogste niveau te spelen.

Als er niet meer gevoetbald wordt en de huidige standen als eindklassement tellen zijn er drie clubs uit 1B die zichzelf een terechte promovendus noemen. Oud-Heverlee Leuven en Beerschot als periodekampioenen en Westerlo als ploeg met de meeste punten over het hele seizoen, de 'kampioen van de reguliere competitie' als het ware.

Maar dan is Virton nog in de running om die titel van Westerlo af te snoepen. Er werd beslist dat hun match tegen Beerschot herspeeld moet worden en zo zouden de Luxemburgers over de Kemphanen kunnen springen in het algemene klassement.

Als er straks voor een nieuw competitieformat met meer ploegen wordt gekozen en er enkele clubs grijpen ook bij het BAS naast een proflicentie, dan komen er plaatsjes vrij in een hoogste klasse met 16/18/20 ploegen.

Union is de enige overgebleven 1B-club met een proflicentie en Deinze, dat volgend jaar promoveert naar 1B, ook. Maar er zijn nog clubs uit het amateurvoetbal die hun afgewezen proflicentie gaan aanvechten of aanspraak maken op profvoetbal, zoals RWDM, Seraing en Lierse Kempenzonen.