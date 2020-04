Barcelona doet tweede poging voor verdediger (maar hebben ze het geld?)

El Mundo Deportivo, één van de toonaangevende kranten in Spanje pakte zondag uit met Matthijs de Ligt op zijn cover. Barcelona wil de verdediger wegplukken bij Juventus, waar hij amper een jaar aan de slag is.

De Catalanen willen een serieuze inspanning doen om hem over te nemen van de Oude Dame. Vorige zomer wilden ze hem ook al wegplukken bij Ajax, maar toen koos hij voor Juve.

atthijs de Ligt siert zondag de cover van de Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo. Volgens het dagblad wil Barcelona ver gaan om de Nederlander over te nemen van Juventus. Daar verzeilde hij meer dan hem lief is op de bank.

Voorzitter Josep Bartomeu zou hem als prestigetransfer willen binnenhalen, want hij heeft de laatste tijd toch wel wat klappen gekregen. Maar of Barça genoeg geld heeft om al zijn plannen door te drukken is maar de vraag. Door de coronacrisis zal de markt in elkaar stuiken. Ook Neymar en Lautaro Martinez staan nog op hun lijstje en dat zijn ook geen goedkope jongens.