Club Brugge springt mee op de kar en volgt Europese topclub met opvallend initiatief: "Steun het goede doel!"

Sommige clubs proberen mee het coronavirus te bestrijden door mondmaskers van de club zelf te verkopen. Enkele dagen geleden begon Bayern München en Club Brugge heeft besloten om mee op de kar te springen.

Enkele dagen geleden raakte het nieuws bekend dat Bayern München mondmaskers zal verkopen om het coronavirus te bestrijden. Met het geld wilden ze de "We kick Corona"-programma van Bayern-spelers Joshua Kimmich en Leon Goretzka steunen. Het begin van een nieuwe hype was in de maak.

Nu heeft ook Club Brugge besloten om mee te doen aan het initiatief. De club verkoopt nu ook mondmaskers, maar er was vandaag al een enorme vraag, waardoor het bestellen niet bij iedereen even vlot verloopt.