David Luiz denkt na over zijn toekomst en lijkt terug te willen naar één van zijn ex-clubs: "Ik wil deze tenue weer dragen"

David Luiz speelt al een lange tijd in Europa. De centrale verdediger van Arsenal speelde in het verleden ook al voor Benfica, Chelsea en PSG. De Braziliaan zou in de toekomst graag nog eens de tenue van Benfica dragen.

David Luiz beleeft een moeilijk seizoen bij Arsenal. De ploeg draait mee in de middenmoot en het is niet wat de Braziliaan had verwacht. Hij ging namelijk naar Arsenal om mee te doen voor de titel en om Champions League-voetbal af te dwingen. Het contract van de Braziliaan eindigt in 2021. Op 33-jarige leeftijd begint de ex-speler van Chelsea na te denken over wat hij binnenkort moet doen. David Luiz sprak over de mogelijkheid om terug te keren naar één van zijn ex-clubs. "Ik draag Benfica in mijn hart, ik heb mijn band met deze club nooit verloren. Ik wil deze tenue weer dragen en dat gevoel voelen. De dag dat ik terugga naar het Estádio da Luz zal voor mij één van de mooiste dagen van mijn leven zijn", vertelde de verdediger aan het Braziliaanse kanaal SporTV.