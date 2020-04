Waarom de Pro League-leiding zelf geen standpunt meer wil innemen: pingpong tussen politiek en voetbaltop

Er wordt maandag op de Algemene Vergadering van de Pro League geen beslissing genomen over het stopzetten van de competitie. Nochtans is daar nog steeds een overgrote meerderheid voor te vinden. Maar bij de Pro League zien ze al genoeg heibel in het vooruitzicht dat ze er niet nog meer willen...

Die meerderheid waarover eerder gesproken had gehoopt dat de Veiligheidsraad de knoop voor hen zou doorgehakt hebben vrijdag. Dat zou dan 'overmacht' geweest zijn en rechtenhouders Telenet en VOO hadden geen been meer om op te staan om hun 20 miljoen terug te vorderen omdat de competitie "te snel" werd opgegeven. Daarnaast is er ook nog Antwerp. Sterke man Paul Gheysens heeft zich als enige zwaar gekant tegen het stopzetten en wil verderspelen, vanaf 1 juli als het kan. Ook Anderlecht en Genk denken zo, maar willen geen uitgesproken standpunt innemen. Gheysens denkt echter nog voorbij Gent te geraken en de Champions League-miljoenen te kunnen oprapen. Stuurt Veiligheidsraad de beslissing terug? Antwerp voert nu campagne om toch nog te spelen, maar heeft weinig kans. In de Pro League hebben de grote vijf drie stemmen en de rest van 1A twee. In 1B hebben ze één stem. Antwerp krijgt volgens insiders nooit genoeg stemmen bij elkaar om de 80 procent - die nodig is om een beslissing erdoor te duwen - te dwarsbomen. Daarom blijft het dus wachten tot de Veiligheidsraad zich volgende week vrijdag over het item uitspreekt. Maar bij sommigen in de Pro League leeft nu al de vrees dat ze geen duidelijke beslissing gaan nemen en de bal weer naar hun kamp zullen sturen. Pingpong op hoog niveau... Peter Vandenbempt liet al uitschijnen dat sommige politici de zaak van Gheysens genegen zijn. En als de Veiligheidsraad het overlaat aan de Pro League... Gaan die 20 miljoen zomaar wegsmijten?