Stanley Menzo eindelijk uit quarantaine in Peking: "Ik ben blij dat ik opnieuw training kan geven"

Stanley Menzo staat opnieuw op het trainingsveld in China. Na een quarantaine van twee weken in Shanghai, is Menzo in de Chinese hoofdstad Peking om zijn taak als beloftetrainer opnieuw op te nemen.

"Ik ben happy omdat ik opnieuw op het veld sta", zegt de ex-Liersedoelman bij HLN. "Het leven gaat gewoon door, enkel wat minder actief. Onze temperatuur wordt vaak gemeten en we mogen maximaal met drie aan tafel op restaurants", geeft Menzo de huidige situatie in China weer. Het coronavirus komt uit China en was de broeihaard van de pandemie, voor die zijn weg naar Europa en de rest van de wereld vond.

Maar op het trainingsveld geeft Menzo schouderklopjes en knuffels als nooit tevoren. "Alle spelers zijn net twee weken in quarantaine geweest en wonen op het complex, dus ze kunnen niet in aanraking komen met het virus", is Menzo gerust in de huidige situatie. "Het ziet er allemaal redelijk veilig uit. Een bijkomstig voordeel is dat ik nu maar 20 minuten onderweg ben naar de club in plaats van een uur", geeft hij de voordelen mee van de rust die het coronavirus gebracht heeft in de straten in China.