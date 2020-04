Manchester City-huurling hoopt op nieuw contract uit Spanje of België

Manchester City-huurling Aleix Garcia kwam dit seizoen uit voor Moeskroen, maar kijkt al uit naar zijn volgende club. Het liefst eentje uit zijn thuisland Spanje, maar ook een Belgische ploeg is welkom.

Aangezien het voorbestaan van Moeskroen in het professionele voetbal aan een zijden draadje hangt, zijn veel spelers al aan het zoeken naar een nieuwe club, zeker de huurlingen. Middenvelder Aleix Garcia kwam dit seizoen als basisspeler in de ploeg bij Moeskroen en had vooral een goed seizoensbegin met 4 doelpunten in 3 wedstrijden. Mogelijk zien we hem volgend jaar wel in een andere ploeg uit de Jupiler Pro League aan het werk.

"Een contract bij een Belgische club zou me blij maken, maar opnieuw in Spanje spelen zou een droom zijn", zegt de Spaanse middenvelder bij het Franse Nord Eclair. Speeltijd bij zijn werkgever Manchester City lijkt uitgesloten, al heeft hij dit seizoen wel flitsen van zijn kunnen laten zien.