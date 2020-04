Mbokani wil aflopend contract bij Antwerp FC verlengen, maar de aanvaller heeft een héél belangrijke voorwaarde

Antwerp FC doet er alles aan om Dieumerci Mbokani langer in Deurne te houden. De topschutter van het stamnummer één heeft zijn lot echter aan iemand verbonden.

Het contract van Dieumerci Mbokani bij Antwerp FC loopt in juni af. In principe is de speler vrij om elders zijn handtekening te zetten. Momenteel verkiest de 34-jarige aanvaller een verlengd verblijf op de Bosuil.

Al is er een héél belangrijke maar. Mbokani heeft zijn lot verbonden aan dat van Laszlo Bölöni. De Congolees wil verder met de coach. In het andere geval zijn er geïnteresseerde clubs genoeg die zich willen versterken met Mbokani.