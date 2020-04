OFFICIEEL: Michaël Heylen verlaat FC Emmen en trekt naar andere club in de Eredivisie

Michael Heylen verlaat FC Emmen en de centrale verdediger zal vanaf volgend seizoen voor Sparta Rotterdam spelen. De Belg, met een verleden bij onder meer Anderlecht en Zulte Waregem, was einde contract en gaat dus transfervrij over.

Heylen verliet vorige zomer Zulte Waregem voor een avontuur in de Eredivisie. Hij ging aan de slag bij FC Emmen en daar kreeg hij ook regelmatig zijn kans centraal in de defensie. Hij speelde 20 wedstrijden dit seizoen.

Toch hebben beide partijen besloten om het contract niet te verlengen. Sparta Rotterdam was er dan ook als de kippen bij om de Belg transfervrij weg te plukken. Het is een stabiele club in de Eredivisie en dit seizoen stonden ze op de 11de plaats. Heylen heeft een contract getekend voor twee seizoenen.