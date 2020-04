Spaanse media schrijven nog een Rode Duivel naar Real Madrid: 'Zidane dringt aan op komst van middenvelder'

Axel Witsel is één van de sterkhouders op het middenveld van Borussia Dortmund. De Rode Duivels is volgens elke coach die hem al onder zijn hoede had de eerste man op het wedstrijdblad. Zinedine Zidane wil hem naar Madrid halen.

Dario Gol komt met het gerucht op de proppen. Volgens het Spaanse medium is Zinedine Zidane gecharmeerd door Axel Witsel. Hij ziet in de Rode Duivel dé man om evenwicht te brengen op het middenveld van De Koninklijke. Real Madrid zal alleszins de portefeuille moeten opentrekken. Witsel heeft nog een contract tot medio 2022 bij Borussia Dortmund. Leuk extraatje: als speler van SL Benfica stond Witsel al eventjes in de belangstelling van de Spaanse grootmacht.