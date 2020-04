Standard lacht er niet mee en roept speler onmiddellijk terug

Orlando Sa zal zich al een paar keer beklaagd hebben dat hij zijn uitspraken deed in de Portugese pers. Daar nam hij de corona-aanpak van België zwaar op de korrel, maar dat lekte door naar ons land. Standard reageert verbolgen.

“De toestand in België is verschrikkelijk!”, zei hij. “Er vallen veel doden, vooral in de rusthuizen. Het gezondheidssysteem werkt slecht. Ze hebben hier te weinig middelen, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de organisatie."

Woorden die bij Standard in het verkeerde keelgat schoten: “Het is duidelijk dat Orlando Sa zich persoonlijk uitdrukt, maar als speler van onze club moet hij elk interview melden aan ter goedkeuring zoals dit contractueel vastgelegd is. Het is niet aan voetballers om zich publiekelijk uit te drukken over het beheer van deze gezondheidscrisis. Iedereen moet zijn plaats kennen. Bovendien keerde de speler terug naar Portugal zonder de club hiervan op de hoogte te stellen, zoals hij dit nochtans had moeten doen. Dit gaat intern een staartje krijgen.”

Standard verplicht Sa nu om terug te keren en gaat hem ook een boete opleggen. Niet dat hij nog veel kans op spelen maakt, want hij zat vorig seizoen al in de C-kern.