Opmerkelijke clausule dreigt financieel bloedbad te veroorzaken bij Franse clubs na stopzetting van de competitie

De Ligue 1 is de eerste G5-competitie die er door de coronacrisis dit seizoen definitief de brui aan geeft. Die beslissing brengt de nodige consequenties met zich mee, niet in het minst op financieel vlak.

L'Équipe meldt namelijk dat Canal+ en BeIN Sports, de Franse zenders die de tv-rechten in handen hebben van het Franse voetbal, niet van plan zijn om het resterende bedrag van de tv-gelden ter waarde van 243 miljoen euro(!) uit te betalen.

Canal + beroept zich hiervoor op een clausule in het contract met de Franse bond waardoor het niet verplicht zou zijn de resterende tv-gelden uit te betalen. Vooral de kleine Franse clubs zullen, in combinatie met de coronacrisis, dit gaan voelen in hun portemonnee.