Drie titels en een Belgische supercup op zijn palmares: ex-verdediger van Club Brugge is deze zomer gratis op te pikken

Nu clubs het moeilijk hebben om hun financiële zaakjes op orde te houden zijn transfervrije spelers deze zomer gegeerd goed op de transfermarkt. Ricardo van Rhijn is er daar een van.

Ricardo van Rhijn lag sinds vorige zomer onder contract bij Heerenveen, maar de club liet eerder deze week weten dat ze het aflopende contract van de rechtsachter niet gaan verlengen.

De achtvoudige international startte dit seizoen 20 keer in de basis bij Heerenveel, maar kreeg te horen dat er voor hem geen plaats meer is volgend jaar. "Onlangs hebben we meerdere gesprekken gevoerd en de keuze gemaakt om na dit seizoen niet met elkaar door te gaan. Wij waarderen de rol die Ricardo dit seizoen met zijn ervaring in de groep heeft gespeeld", luidde het op de webstek.

Van Rhijn is 28 en heeft ervaring op het hoogste niveau in Nederland en België. Bij Ajax won hij drie keer de titel en met Club Brugge won hij de supercup. Hij kwam een seizoen uit voor blauw-zwart, waarna hij verhuurd en later verkocht werd aan AZ.