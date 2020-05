Hoe Ben Foster als jongeling bij Manchester United onder indruk was van ploeggenoot: "Ik was zo ongelooflijk bang voor hem"

Op zijn 37ste keept Ben Foster nog steeds in de Premier League, meer bepaald bij Watford. Vijftien jaar geleden speelde hij voor Manchester United, waar hij als jonge doelman de ogen uitkijk bij al de sterren die op Old Trafford rondliepen.

In de Peter Crouch Podcast blikt Foster terug op zijn passage bij Manchester United. Daar liep een teammaat die een onuitwistbare indruk heeft achtergelaten. "Roy Keane... 't is zo'n enge man. Ik was zo ongelooflijk bang voor hem!"

"Ik herinner me dat ik ooit de bal eens te langzaam naar hem toe rolde. Hij schold me helemaal verrot, controleerde de bal, waarna hij opnieuw begon te schelden. Daarna voetbalde hij verder alsof er niets gebeurd was."

Een seizoen later vertrok Keane, tot jolijt van Foster naar Celtic. Maar ook met Alex Ferguson kreeg hij het eens aan de stok, na een fout in de derby van Manchester in 2009. United won alsnog met 4-3, maar na de wedstrijd riep Ferguson op tot stilte in de kleedkamer. "Als je dit soort shit nog eens doet, dan houdt het op!", riep Ferguson. "Toen werd duidelijk dat ik nog niet klaar was voor Manchester, ik kon er niet mee omgaan", aldus Foster.