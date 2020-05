FC Utrecht heeft 'positief gesprek met UEFA' achter de rug en dat kan voor Antwerp heel belangrijk zijn!

FC Utrecht laat zich niet doen door de KNVB en de UEFA en heeft naar verluidt een 'positief gesprek gehad met de UEFA' voor de verdeling van de Europese tickets. Normaal gezien zouden Utrecht en Feyenoord in de bekerfinale strijden voor dat ticket maar die wedstrijd is afgelast.

Daardoor gaat het bekerticket naar Feyenoord op basis van de ranking in de Eredivisie, iets waar de UEFA in een open brief zijn zegen voor gaf. Maar ondertussen hebben ze bij FC Utrecht toch al eens gepolst bij de UEFA of het niet anders kan.

"We wilden vooral voorkomen dat de UEFA de beslissing van de Eredivisie aanvaardt zonder onze kant van het verhaal te horen", klinkt het bij de advocaten van de Nederlanders. "Wij hebben de mogelijkheid aageboden om met een andere kijk sommige discussies op te lossen."

Antwerp zal de discussie in Nederland nauwgezet volgen aangezien zij in hetzelfde schuitje zitten als FC Utrecht. Charleroi pakt als derde in de stand het 'beste' ticket voor de Europa League terwijl Antwerp vierde staat en normaal gezien de bekerfinale tegen Club Brugge nog moest spelen.