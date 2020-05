Barcelona vreest blessuregolf bij herneming competitie

Bij Barcelona heeft de medische staf gewaarschuwd dat veel spelers geblesseerd zullen zijn als de competitie zich opnieuw in gang zet in juni. Volgens een memo, dat in handen kwam van de Spaanse krant AS, spreken ze bij Barça van 5 tot 10 blessures in de eerste week.

In Spanje hervatten de ploegen met mondjesmaat de trainingen opnieuw. Het plan is om vanaf juni de competitie te hervatten en desnoods door te gaan tot in juli. Er staan nog 11 speeldagen gepland in Spanje. De clubs hebben dus een kleine maand om de spelers opnieuw voor te bereiden en speelklaar te krijgen voor de herstart, iets wat niet gemakkelijk zal verlopen volgens Barcelona. De basisconditie van de spelers zal zeer zwak zijn na twee maanden in zelfisolatie en er is geen mogeiljkheid om oefenwedstrijden te spelen om wedstrijdrite te krijgen. Bovendien zullen er bijna elke week 2 wedstrijden gepland staan om de competitie zo snel mogelijk af te werken. Daardoor verwachten ze zo'n 5 à 10 blessures in de eerste week van de heropstart. Bij de Catalaanse club bleven maar twee spelers blessurevrij dit seizoen: Griezmann en Frenkie De Jong.