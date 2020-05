Rode Duivel tipt Vanhaezebrouck: "Hij past perfect in de Bundesliga"

Hein Vanhaezebrouck zit al geruime tijd zonder club. Hij werd sinds zijn ontslag bij Anderlecht al bij verschillende clubs genoemd, maar een medische ingreep zorgt ervoor dat hij nog niet meteen zal terugkeren aan de zijlijn.

Waar Vanhaezebrouck zal gaan coachen is nog niet duidelijk. Er is zowel uit het binnenland als het buitenland al interesse geweest, maar vooralsnog zit Vanhaezebrouck zonder werk.

Rode Duivel Koen Casteels ziet Vanhaezebrouck wel passen in de Bundesliga. De doelman maakte Vanhaezebrouck nog mee tijdens zijn periode in Genk en ziet qua coachingstijl veel overeenkomsten met de Duitse aanpak.

"Ik kan mij herinneren dat we enorm vaak trainden en dat hij ook wel iemand is die kort bij zijn spelers staat. Iedereen wist altijd heel duidelijk wat er van hem verwacht werd. Ik denk wel dat hij past in de Bundesliga", aldus Casteels.