Lommel neemt eerste horde in missie 'proflicentie' en moet nu alleen nog vers kapitaal vinden

Een van de clubs die op een 'njet' van de licentiecommissie botste is Lommel. De club krijgt straks een herkansing voor het Belgisch Arbitragehof voor Sport, maar moet wel nog het een en ander oplossen.

Twee zaken konden niet door de beugel volgens de licentiecommissie: dat de club gerund werd door een makelaar en dat de financiën niet helemaal in orde waren. Dat eerste probleem is van de baan. Het Nieuwsblad meldt dat de Israëlische eigenaar Udi Schochatovitch, ook een makelaar, zijn 90% van de aandelen heeft verkocht.

Dan zijn er nog de financiële garanties. Volgens de krant zou er een vzw van lokale investeerders klaar zijn om de club in handen te nemen, maar dat volstaat niet. Er is ook nog een (buitenlandse) investeerder nodig die 600.000 euro in de club pompt.