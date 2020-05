Kortere wedstrijden in de Premier League? Het is maar één van de opmerkelijke voorstellen...

De Premier League bekijkt alle opties om het seizoen toch te kunnen uitspelen ondanks het coronavirus. Volgens Gordon Taylor, baas van de spelersvakbond, wordt zelfs de optie overwogen om wedstrijden in te korten.

"De spelers moeten eerst en vooral de garantie krijgen dat de heropstart veilig kan gebeuren", zegt Taylor te zeggen bij de Britse BBC Radio 4.

Er zijn tal van opties die bekeken worden om de heropstart ook haalbaar te maken voor de spelers, weet Taylor. "Meer wissels doorvoeren, speelhelften die geen volle 45 minuten duren, wedstrijden afwerken op neutraal terrein... Er wordt veel gezegd, maar we moeten wachten wat de officiële voorstellen zijn", vindt de voorzitter van de Professional Footballers' Association PFA.

Een ander voorstel dat geopperd is, is het uitspelen van de Premier League in Australië. 'Down Under' zijn ze minder zwaar getroffen door het virus dan in Engeland. Al is de vraag of de Engelse supporters dat wel zien zitten, en om hoe laat moet er dan gespeeld worden?