Jonge voetballers krijgen in België veel minder speelkansen dan in Nederland

De Belgische competitie staat bekend als een kampioenschap waar talenten worden klaargestoomd voor het grote werk. Toch moet de Jupiler Pro League het tegen veel Europese landen afleggen wat het aantal speelminuten voor jonge spelers betreft)

Onderzoeksbureau CIES legde wereldwijd 93 landen onder het vergrootglas en berekende daarvoor hoeveel procent van alle speelminuten jonge spelers (jonger dan 22) de kans krijgen om zich te tonen. In België werd in het seizoen 2019/20 17,6% van alle mogelijkspeelminuten ingevuld door spelers van 21 jaar of jonger.

Dat is hoger in vergelijking met de 'Grote 5' competities: Ligue 1 (15,0%), Bundesliga (9,8%), Premier League (8,5%), Serie A (7,7%) en Primera División (7,0%). Maar België concurreert natuurlijk niet met de groten der aarde. Wel met de Eredivisie, bijvoorbeeld, waar jongeren 27,9% van alle speelminuten voor zich nemen.

Laagvliegers

Wat nog opvalt is hoe laag sommige competities scoren, zoals de Turkse Süper Lig (3,7%) of de Chinese Super League (4,1%). Tot slot zijn er zelfs enkele gevallen in de grote competities waar geen enkele speler onder de 22 jaar ook maar één minuut kreeg om zich te bewijzen: Sheffield United, Levante, Crystal Palace en Union Berlijn.

Deze cijfers tonen aan de de jeugd in sommige andere landen meer kansen krijgen om zich te bewijzen dan in België. Toch zou dat gemiddelde van de Jupiler Pro League (17,6%) de komende jaren flink kunnen stijgen. Clubleiders en sporteconomen voorspellen immers dat clubs door de coronacrisis, en de lagere budgetten die daar mee gepaard gaan, in de toekomst sneller de kaart van de eigen jeugd zullen trekken.