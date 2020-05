Positieve effecten van de coronacrisis voor clubs? "Kleinere kernen en meer inzetten op eigen jeugd"

De coronacrisis hakt bij sommige clubs stevig in op de financiën. De gevolgen daarvan zijn niet prettig, maar kunnen op de lange termijn wel gunstig uitdraaien.

Door de financiële effecten van de crisis kan het zijn dat sommige clubs hun budget naar beneden moeten trekken. Minder budget betekent misschien ook minder spelers van buitenaf halen.

"We moeten nog even afwachten wat het BAS beslist over de licenties, maar door de coronacrisis komt er sowieso een grote schok op de clubs af", aldus Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven bij Het laatste Nieuws.

Dirk Huyck

"Onze profclubs zullen naar kleinere spelerskernen moeten gaan. Ploegen zullen eerder voor jongeren uit de U21 kiezen dan voor een speler die elders einde contract is. Van de tekengelden die transfervrije spelers krijgen, dreigt weinig over te blijven", ging hij verder.

Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, beaamt dat. "Volgens mij is de kans inderdaad groot dat de A-kernen kleiner zullen worden en dat ze aangevuld zullen worden door jeugdspelers. De jeugdwerking is een belangrijke pijler voor Waasland-Beveren. Wij zijn een opleidingsclub", besloot hij.