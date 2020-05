Anderlecht geeft jeugd veruit de meeste kansen, Club Brugge haalt net de top-10 en Antwerp 'slechtste leerling van de klas'

Anderlecht greep dit seizoen meer dan ooit terug naar de eigen jeugd, terwijl Atwerp teerde op een elftal met flink wat ervaring. Beide clubs zijn de uitersten in een lijst van clubs die jeugd speelkansen geven.

In haar wekelijks rapport ging onderzoeksbureau CIES op zoek naar de clubs waar jongeren veel speelgelegenheid krijgen. Men keek naar alle speelminuten van het seizoen 2019/20 en berekende hoeveel procent daarvan door jongeren werd ingevuld.

CIES berekende dat van alle speelminuten bij Anderlecht er 46,8 % werd ingevuld door spelers die jonger zijn dan 22 jaar. Dat is bijzonder veel. Zo is het gemiddelde van alle Belgische clubs 17,6 %. Antwerp is dan weer het andere uiterste met slechts 2,6%.

Dit zijn de percentages van alle clubs:

Anderlecht: 46,8%

KRC Genk: 34,8%

Cercle Brugge: 28,6%

KV Oostende: 28,1%

Waasland-Beveren: 23,5%

Zulte Waregem: 19,2%

Standard: 15,0%

Moeskroen: 14,3%

STVV: 14,3%

Club Brugge: 13,9%

Gent: 13,3%

Kortrijk: 9,3%

Mechelen: 6,8%

Charleroi: 6,1%

Eupen: 5,0%

Antwerp: 2,6%