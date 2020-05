Nilis geeft hint aan Kompany: "Vincent mag bellen, als die jongens hun traptechniek vebeteren..."

Luc Nilis zit momenteel zonder job. De ex-Rode Duivel was assistent en spitsentrainer bij VVV Venlo maar door de coronacrisis zit die job er vroeger op dan verwacht. Daarom doet hij bij Sporza een open sollicitatie om bij Anderlecht aan de slag te kunnen.

Nilis stond als speler vooral bekend als een man met een fluwelen traptechniek. Die traptechniek probeert hij als assistent en spitsentrainer te verfijnen, vooral bij jonge talenten.

Tijdens zijn carrière speelde Nilis 6 jaar bij PSV en hij heeft bij de Nederlands club jonge talenten geholpen met hun traptechniek. "Steven Bergwijn stuurde me zelfs een berichtje om me te bedanken nadat hij een transfer naar Tottenham versierd had", zegt Nilis. "Dat is altijd heel fijn.'

Solliciteren met een knipoog

Bij Anderlecht was Nilis 8 jaar aan de slag, is het tijd voor hem ook daar de jongeren mee te begeleiden? "Er lopen zoveel aanvallende talenten rond zoals Colassin, Doku, Dimata, Amuzu... als zij hun traptechniek verbeteren en op details voor doel letten, zit Anderlecht in geen tijd opnieuw aan de top. Kompany mag altijd bellen", knipoogt hij.