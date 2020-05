Waalse analisten waarschuwen: "Andere ploegen gaan uit hun pijp moeten komen, anders loopt Club Brugge verder weg"

Club Brugge telde bij de stopzetting van de competitie een straatlengte van vijftien punten voorsprong op zijn achtervolgers. Blauw-zwart heerste. Was het nu zelf zo goed of was de concurrentie niet op niveau?

"Bij Club Brugge wordt er al enkele jaren goed gewerkt, maar de concurrentie liet het toch wel wat afweten. Ik denk in de eerste plaats aan Anderlecht en in mindere mate aan Standard. Ze hadden er dichter bij moeten zitten", liet analist Thomas Chatelle optekenen bij RTBF. Ook zijn collega Nordin Jbari mocht zijn zegje doen bij de Franstalige omroep. "Club beleefde een rustig seizoen, bijna te rustig. Hun kern was sterker dan die van alle andere clubs. Ze beschikten over offensieve weelde en veel snelheid. Een effectieve combinatie in de Belgische competitie." "Club Brugge heeft honger. Ze willen altijd maar progressie boeken. Andere clubs gaan uit hun pijp mogen komen want anders gaat Club Brugge veel voorsprong nemen", besloot Jbari.