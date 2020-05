Van Damme werd op voorhand gewaarschuwd: "Mijn zaakwaarnemer zei me dat ik mijn centen niet zou zien"

Jelle Van Damme had zich zijn terugkeer bij Sporting Lokeren wel anders voorgesteld. Nochtans werd de verdediger gewaarschuwd om niét terug te keren naar Daknam.

Jelle Van Damme is één van de spelers die na het bankroet van Sporting Lokeren open en bloot vertelde hoe de vork in de steel zat. Zo heeft de verdediger nog zo’n 250.000 euro te goed van Louis De Vries en co.

“Nochtans had mijn zaakwaarnemer (Nico Vaesen, nvdr.) me gewaarschuwd”, bekent Jelle Van Damme in Het Laatste Nieuws. “Hij had er vanaf het begin een slecht gevoel bij en zei me zelfs dat hij er niet van overtuigd was dat ik mijn centen zou zien.”

Ik geef toe dat mijn terugkeer naar Lokeren een emotionele beslissing was

De voormalige verdediger van onder meer RSC Anderlecht, Standard en Antwerp FC koos echter voor een terugkeer naar de bakermat. “Ik geef toe dat het een emotionele beslissing was. Ik ben geboren en getogen in Lokeren, ik speelde er in de jeugd,... Achteraf gezien had ik zakelijker moeten denken.”