Slecht nieuws voor Bertrand Crasson bij zijn buitenlandse club

Sinds september was Bertrand Crasson bij F91 Dudelange aan de slag als T1, maar de ex-speler van Anderlecht mag nu zijn boeltje pakken.

Bertrand Crasson nam in september het stokje over van Emilio Ferrera, maar ook voor de ex-speler van Anderlecht was het avontuur niet van lange duur. Volgens la Dernière Heure heeft de Luxemburgse club besloten een punt achter de samenwerking met de Belgische trainer te zetten.

In Europa werden er onder de 48-jarige Crasson goede resultaten geboekt dit seizoen: vier punten -en dus ook de nodige premies- in de Europa League. Maar in de competities bleef Dudelange onder de verwachtingen. De club stond bij de stopzetting van de competitie -waar geen kampioen werd uitgeroepen- pas op de vijfde plaats en dat betekent geen Europees voetbal voor volgend seizoen.