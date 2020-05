Manchester City gaat shoppen in 1B: geen speler, maar een club

Een drukke namiddag aan de Gestelsedijk. Eerst was het goede nieuws over de proflicentie. Die kon Lommel veilig stellen voor het BAS. Nu is de Noord-Limburgse club volgens De Tijd ook opgekocht door City Football Group (CFG), de holding achter Manchester City.

Volgens De Tijd moest CFG zo'n twee miljoen euro op tafel leggen om de club over te nemen. Daarmee dicht het ook de financiële put van de Noord-Limburgers. Dat was een vereiste van de licentiecommissie, die de club een licentie weigerde. Nu de Engelse club garant staat voor de schulden gaf het BAS Lommel alsnog groen licht. Lommel is lang niet de enige club die in de portefeuille van CFG zit. Onder andere Melbourne City FC, New York City en Montevideo City Torque in Uruguay zitten in de portefeuille. Daarnaast heeft de holding ook nog aandelen van Girona, Yokohama Marinos en het Chinese Sichuan in handen. 100% is de overname echter nog niet. Het is wachten op officiële communicatie van een van beide partijen.