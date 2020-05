Competitiestart voor lege stadions moet clubs tot creativiteit aansporen: ze moeten ergens geld aan verdienen

Dat voetbalclubs deze coronacrisis (zullen) voelen in hun portefeuille staat nu al buiten kijf. Ook als het volgende seizoen begint zal er nog niet gerekend kunnen worden op een vol huis en de inkomsten die daarbij horen. Clubs zullen dus op andere manieren inkomsten moeten genereren.

De professionele voetbalclubs in België kunnen dus best niet bij de pakken blijven zitten tot toeschouwers weer zijn toegelaten in het stadion. Een termijn daarvoor is nog onzeker en volgens sommigen is dat pas mogelijk als er een vaccin tegen het coronavirus op de markt is.

Dus moeten club het over een andere boeg gooien. "Als voetbalbaas zou ik nu aan de clubmarketeer zeggen: ‘Aan de slag, we gaan online innoveren. Clubs moeten brainstormen hoe ze zich online beter in de markt kunnen zetten en hoe ze nieuwe business kunnen creëren: ‘We gaan niet op de rem staan, maar we gaan investeren in een voetbalclub 2.0’", liet sporteconoom Stijn Baert optekenen bij Het Laatste Nieuws.

Drive-in in België?

De krant noemde FC Midtjylland als voorbeeld. De Deense club gaat de wedstrijden op een groot scherm buiten het stadion tonen en de parking openen voor auto's om een drive-in bioscoop na te bootsen.

"Zo’n initiatief haalt de band met de fans thuis aan. Als je de spelers niet op het veld kan zetten, kan je ze wel nog inzetten om je merk te versterken. Je kan als club met softwarebedrijven aan tafel zitten om games te maken met de gezichten van de spelers. Je moet als club nieuwe dingen bedenken waar fans voor willen betalen", besloot Baert.